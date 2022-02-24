Путин встретится с представителями российских деловых кругов

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с представителями российских деловых кругов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов", - сказал он и пояснил: "Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями".

По словам Пескова, в первую очередь Путин пойдет о подготовке к Посланию Федеральному собранию. Кроме того, глава государства и бизнесмены смогут "обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны".

Также на вечер у Путина запланирован международный телефонный разговор, о котором Кремль проинформирует.