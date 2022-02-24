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24.02.2022 16:52
Рубрика: Общество

Благотворительные организации в Москве присоединились к сбору помощи беженцам из Донбасса

Текст: Любовь Проценко

Десятки благотворительных организаций страны и сотни граждан уже собрали более 3 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, сообщила президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

"Восемь лет мы уже оказываем помощь детям, пострадавшим на территории Донбасса, которым необходимо высокотехнологичное лечение. Но сейчас "Дом милосердия" в связи с событиями в Донбассе стал пунктом приема благотворительной помощи для беженцев, которую оказывают москвичи, жители России и благотворительные организации. К нам с пятницы везут продукты питания, средства перевязки, средства гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь и средства первой необходимости. Мы все это аккумулируем и распределяем между нуждающимися", - рассказала она.

"Вчера ушла машина с 2 тоннами груза в направлении Ростова-на-Дону. Десятки благотворительных организаций и сотни людей уже собрали свыше 3 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса. Но есть и легкие, но нужные предметы. Например, сейчас нам из дружественных благотворительных организаций передали коробку с предметами для мам, в том числе там соски, бутылочки, прокладки для кормящих матерей", - отметила Демичева.

Она просит пока не привозить в пункты помощи продукты, которые нужно хранить в холодильнике.

В Москве в ресурсном центре "Мосволонтер" работает штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" по адресу: Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО.

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