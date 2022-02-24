До конца недели в Москве сохранятся условия для образования гололедицы

Переменчивая погода - днем плюс, ночью мороз до -7 градусов - будет способствовать образованию гололедицы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят противогололедную обработку", - сообщает ведомство.

Напомним, что продолжается ворошение и вывоз снега с дворовых территорий. Это позволит при кардинальном потеплении избежать подтопления. Также ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод и очистке водоприемных устройств.

К устранению временных скоплений воды из-за оттепели готовы бригады ГУП "Мосводосток".