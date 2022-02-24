Энергетики ввели режим повышенной готовности в четырех регионах ЦФО

В четырех регионах Центрального федерального округа ввели режим повышенной готовности на объектах энергетики. Речь идет о Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областях, сообщает пресс- служба филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

В компании отметили, что на время действия режима приостановлены плановые работы, мобильные аварийно-восстановительные бригады приведены в готовность.

Ранее в Росморречфлоте сообщили о приостановке с 24 февраля и до особого распоряжения судоходства в Азовском море. Кроме того, Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, а также в Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Авиационные ограничения действуют до 2 марта.