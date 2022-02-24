Москвичи собрали для беженцев более 23 тысяч товаров и свыше двух тонн продуктов

За три дня работы пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из Донецка собрано 23 тысячи различных товаров и свыше двух тонн продуктов, сообщает портал мэра Москвы.

Активнее всего жители приносят продукты питания длительного срока хранения. Также они передают средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары. Значительная часть участников сбора гуманитарной помощи - студенты и молодые люди.

"Спасибо москвичам за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", - уточняет председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Напомним, что сбор гуманитарной помощи проходит в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте, 5, а также в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Помощь принимают с 10:00 до 19:00.