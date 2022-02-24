При обстреле брянского райцентра пострадали три человека

Три человека пострадали в результате обстрела брянского города Севск, расположенного неподалеку от границы с Украины. Двое пострадавших - военные.

Одного пострадавшего военного доставили к нам. У него оскольчатый перелом бедра, еще несколько ранений без переломов, забинтованы обе ноги и рука. Второго забрали медики медицины катастроф, его везут в областную больницу, состояние неизвестно, - рассказал ТАСС представитель Навлинской ЦРБ.

Третий раненый отправлен в отделение травматологии Брянской областной больницы, добавили в райбольнице Севска.

Обстановка в регионе в целом спокойная, ранее сообщил брянский губернатор. Предприятия и транспорт работают в обычном режиме. Аэропорт Брянска прекратил прием и отправку воздушных судов, отменены занятия в школах приграничных районов.