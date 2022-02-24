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24.02.2022 19:27
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дела после обстрелов в Донбассе и Белгородской области

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам гибели и ранений мирных жителей в Донецкой народной республике и обстрела Белгородской области.

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении нескольких уголовных дел. Первые два касаются применения запрещенных средств и методов ведения войны против гражданского населения Донбасса.

В СК рассказали, что сегодня в течение суток, военнослужащие ВСУ, "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, не желая признавать выход Донецкой народной республики из состава Украины и провозглашение самостоятельного суверенного государства, продолжают осуществлять массированные прицельные обстрелы территории республики". Стреляют из стрелкового оружия и тяжелых видов вооружения. В результате семь мирных граждан ДНР были ранены, один - погиб.

Ещё одно дело СК возбудил по факту обстрела Белгородской области со стороны военнослужащих ВСУ Украины. По версии следствия, сегодня в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

В Белгородской области зафиксировали 6 случаев разрушений из-за снарядов

Ведомство Александра Бастрыкина заявляет, что устанавливает "все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему".

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