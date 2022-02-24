Столичная прокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

Столичная прокуратура предупредила об ответственности и предостерегла от участия в несогласованных акциях 24 февраля в центральной части города. В официальном пресс-релизе ведомства говорится:

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона".

Организация несогласованного уличного мероприятия, как и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, подчеркнули в прокуратуре.

Отмечу, что аналогичное предупреждение вынесло и Главное управление МВД России по Москве.