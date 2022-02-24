В Белгородской области зафиксировали 6 случаев разрушений из-за снарядов

В Белгородской области насчитали шесть случаев разрушения во время военной операции на сопредельной украинской территории. Об этом на заседании регпарламента заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что разрушения произошли в Белгороде, Белгородском районе и Ровеньском районе. К счастью, жертв нет.

В настоящее время с собственниками пострадавших зданий работают главы муниципалитетов. Они отмечают, что окажут всяческую помощь в восстановлении всего, что было разрушено.

Как сообщает корреспондент "РГ", ранее зафиксированные очереди на заправочных станциях стали короче. В магазинах на полки выставляют дополнительный товар. Никакого дефицита не ощущается.