В Музее Гаража особого назначения показали "Царский выезд"

На ВДНХ в Музее ГОНа (Гаража особого назначения) отмечают 115-летие со дня создания Собственного Его Императорского Величества гаража.

В феврале 1907 года император Николай II повелел создать гараж, историческим наследником которого сегодня является ГОН Федеральной службы охраны.

Прежде, чем совершить экскурсию по музею (входной билет в будни - 350 рублей, в выходные - 450, дошкольников пускают бесплатно), полезно освежить знания об истоках главного гаража нашей страны. Историки спецслужб отмечают, что российские самодержцы не были домоседами. Авторы книги "Главный гараж России" (в интернете не ищите, раритет, вышедший тиражом 5000 экземпляров - прим.ред.) используют даже определение: "монархи были необычайно мобильны".

В качестве примера приводится знаменитое путешествие Екатерины II в Крым, в ходе которых задействовали 560 лошадей, включая и подменных. Если вы представили царскую карету, какими их любят изображать в кино, то приготовьтесь удивиться. Карета императрицы состояла из нескольких комнат-отсеков, а именно: кабинета, гостиной на восемь человек, библиотеки и игорного зала. В это чудо техники и комфорта впрягали до 30 лошадей. Очевидцев удивляла не только роскошь и полет фантазии создателей кареты, но и ее высокие ездовые качества. В частности, плавность хода.

А еще за пять лет до создания Собственного Его Императорского Величества гаража, вдовствующая императрица Мария Федоровна обзавелась собственным автомобилем. Шел 1902 год, императрице было 55 лет, по меркам той эпохи это был солидный возраст. Ведь тогда и 40-летних считали стариками и старухами. Сменить конный экипаж на "мотор" могла только прогрессивная и смелая натура.

Интересная деталь: сын вдовствующей императрицы, последний русский император Николай II, сел в автомобиль лишь через несколько лет после матушки.

Истоки главного гаража России были интернациональны: как по персоналу, так и по "моторам". Автомобили сто лет назад называли именно "моторами", Николай II даже придумал специальное слово для описания своих поездок - "помоторили".

Первые автомобили гаража императора - это французский "Делоне-Бельвилль". Затем приобрели "Мерседес" и "Бенц", тогда эти две компании еще не объединились в привычный сегодня "Мерседес-Бенц". В 1908 году императорский гараж пополнили "мотором", собранном в Санкт-Петербурге, это был лимузин "Лесснер" по лицензии "Мерседеса".

Шоферов отбирали и проверяли силами Дворцовой полиции. Наиболее тщательно - начиная с 1907 года. Что и понятно: например, личный императорский шофер Адольф Кегресс - французский гражданин, служил в морской артиллерии во Франции. Кегрессу на момент поступления в царский гараж было 26 лет, он был женат, принадлежал к лютеранской церкви. В книге "Гараж особого назначения" (тираж 1500 экземпляров) историки спецслужб сообщают: "Свидетельством безусловного доверия к Кегрессу дворцовых спецслужб стало разрешение носить револьвер во время поездок с царем".

Шофер тогда был редкой и ценной профессией, а уж личный водитель членов императорской фамилии и подавно. Хотя не сказать, что императоры как-то особо жаловали шоферов в финансовом плане. Зависело от того, кого ты возишь. Так личный водитель вдовствующей императрицы получал в месяц 50 рублей, шоферы дочерей Николая II - 80, водитель императрицы Александры Федоровны и цесаревича Алексея - 90. Щедрее всего оплачивался труд шофера императора (это и был упомянутый Кегресс) - 100 рублей в месяц. Много это или мало? Сравнимо с жалованием армейских офицеров. Поручик тогда получал 67 рублей жалования, а вместе с квартирными, караульными (доплата за наем квартиры и за несение караулов) выходило в месяц 76 рублей. Капитан - 105 рублей в месяц.

Правда, надо учесть, что офицер приобретал обмундирование и снаряжение за свой счет, тогда как шоферов обували и одевали за казенный. Не жалея на водительскую униформу денег.

В целом, шофер императора не бедствовал. Вот еще документ: во время пребывания Николая II летом 1914-го года в Ливадии, заведующий технической частью гаража Адольф Кегресс мог позволить себе взять в ту командировку в Крым супругу, троих детей и имел при себе - дословная цитата - "2 прислуги".

Карьеры многих императорских механиков и водителей сложились неплохо. Специалистами высокого класса власти не разбрасывались. Ни при царе, ни при Временном правительстве, ни при большевиках. Дальше всех пошел Адольф Кегресс, правда, карьеру он продолжил не у нас. Через неделю после отречения Николая II от престола Адольф Адольфович угнал императорский лимузин в Швецию. После переехал в родную Францию, основал свою компанию, прославился изобретениями, включая новый тип коробки передач. Умер в 1943 году в возрасте 63 года, оставшись в памяти потомков талантливым инженером и незаурядным изобретателем. Даже после бегства из России его изобретения продолжали служить нашей стране. Достаточно вспомнить, что на Путиловском заводе полугусеницу Кегресса установили на Rolls-Royce Silver Ghost, которым охотно пользовался Ленин.

А вот куда подевался похищенный из России императорский лимузин - тайна, покрытая мраком.

Впрочем, любое погружение в исторические документы никогда не заменит удовольствие своими глазами увидеть те удивительные машины. Как обещают организаторы выставки на ВДНХ, "выставка "Царский выезд" позволяет совершить увлекательное и познавательное путешествие в прошлое России. Огромные полноцветные фотопанно, роскошные царские автомобили, подлинные предметы дворцового быта, исторические костюмы и ранее не публиковавшиеся документы помогают ощутить атмосферу давно ушедшей галантной эпохи. Среди премьер - паровой автомобиль Gardner-Serpollet Type D, предположительно принадлежавший министру императорского двора барону Фредериксу. Барон пытался увлечь этой технической новинкой императора Николая II… А представленные на выставке автомобили и мотоциклы Руссо-Балт, Benz, Berliet, De Dion-Bouton, Indian, Hispano-Suiza, Renault, Rolls-Royce, Studebaker, и White относятся к числу известных и даже популярных в дореволюционной России марок. Экспонаты для этой удивительной выставки предоставили более тридцати музеев и частных коллекций, как отечественных, так и зарубежных. Несмотря на уникальность исторических артефактов, здесь можно фотографировать".

Выставка "Царский выезд" работает до 17 апреля включительно.