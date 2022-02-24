В отношении девушки, бросившей "коктейль Молотова" в полицию, возбудили дело

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Поводом стали действия одной из молодых девушек на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

По данным следствия, 24 февраля вечером подозреваемая приняла участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы - вблизи Пушкинской площади. В ходе него девушка кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью, так называемый "коктейль Молотова".

Полицейские сразу же задержали правонарушительницу 1999 года рождения.

"В ближайшее время фигурантка будет доставят в подразделение ГСУ СКР по Москве для проведения с ней необходимых следственных действий", - сообщили в СК России.