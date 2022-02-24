В приграничных школах Воронежской области отменены занятия

Правительство Воронежской области сообщило о приостановке занятий в школах двух приграничных районов, Кантемировского и Россошанского. Соответствующее решение приняли районные комиссии по ЧС.

Также рекомендовано оставить дома детей дошкольного возраста, уточнили в пресс-службе правительства региона.

На фоне проходящей в Донбассе военной операции все системы жизнеобеспечения Воронежской области работают в штатном режиме. Власти призывают население взвешенно относится к сообщениям из интернета и доверять лишь официальным источникам.