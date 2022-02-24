Школы в Курской и Белгородской областях отменили очные занятия

В школах граничащих с Украиной регионов занятия либо отменены, либо переведены в дистанционный формат. О полной отмене уроков в приграничных муниципалитетах заявили в правительстве Белгородской области. В Курской области приняли решение о дистанционных занятиях школьников.

- Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня, - отметил курский губернатор Роман Старовойт.

В вузах к обстановке в приграничных регионах отнеслись с пониманием, отметив, что к пропускам очных занятий студентами будут относиться адекватно. Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин отметил, что студенты, которые не приедут сегодня в вуз, смогут подключаться к лекциям и семинарам благодаря дистанционных технологиям.

- Никаких оснований для паники и отмены занятий нет, - отметил Олег Полухин. - Но если вы опасаетесь, то администрация вуза и дирекции институтов отнесутся с пониманием. Присоединяйтесь тогда к онлайн-трансляциям занятий.