В Воронежской области разбился военно-транспортный самолёт: экипаж погиб

По предварительной информации причиной авиакатастрофы стал "отказ техники". В пресс-службе ЗВО уточнили, что на земле разрушений удалось избежать. Отмечается, что для установления точных причин и обстоятельств авиапроисшествия к месту аварии направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Ранее в некоторых телеграм-каналах появились фото разбившегося Ан-26. Рядом с обломками самолёта очевидцами были найдены автоматы Калашникова и другое армейское имущество. Некоторые СМИ предположили, что самолёт мог быть сбит.
Справка "РГ"
Ан-26 - военно-транспортный самолет, экипаж которого, как правило, состоит из 6 человек. Длина самолета - 24 метра, размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 километров в час.