В Воронежской области разбился военно-транспортный самолёт: экипаж погиб

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел авиакатастрофу на территории Воронежской области. Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Отмечается, что транспортник проводил плановый полет, перевозя на борту военное имущество. Экипаж, как сообщили в военные, погиб.

По предварительной информации причиной авиакатастрофы стал "отказ техники". В пресс-службе ЗВО уточнили, что на земле разрушений удалось избежать. Отмечается, что для установления точных причин и обстоятельств авиапроисшествия к месту аварии направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появились фото разбившегося Ан-26. Рядом с обломками самолёта очевидцами были найдены автоматы Калашникова и другое армейское имущество. Некоторые СМИ предположили, что самолёт мог быть сбит.

Справка "РГ"

Ан-26 - военно-транспортный самолет, экипаж которого, как правило, состоит из 6 человек. Длина самолета - 24 метра, размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 километров в час.