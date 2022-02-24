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24.02.2022 05:59
Рубрика: Экономика

Чекунков: Объем кредитов по "Дальневосточной ипотеке" достиг 140 млрд руб

Текст: Инесса Доценко
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минтруду, Минфину и АО "Дом.рф" разработать модель ипотеки для россиян, переехавших на работу в Сибирский федеральный округ. Между тем подобный опыт у государства уже есть: в ДФО действует программа "Дальневосточная ипотека". Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал "РГ" о том, как реализуется сегодня льготный продукт.

- "Дальневосточная ипотека" под два процента годовых стала одной из самых востребованных мер поддержки, запущенных правительством России в ДФО. За два с небольшим года выданы кредиты на сумму более 140 миллиардов рублей. Свыше 35 тысяч семей улучшили жилищные условия. Каждая вторая квартира в новостройке покупается с использованием "Дальневосточной ипотеки", - сообщил он.

По словам министра, более восьми процентов кредитов выдано на индивидуальное жилищное строительство, что в четыре раза превышает среднероссийский показатель. Возросший спрос на жилье привлек инвестиции в новые девелоперские проекты: объем жилищного строительства в 2021 году вырос на четверть. Кстати, весной программу распространят также на врачей и учителей без ограничения по возрасту - до сих пор льготные кредиты выдавали только супругам моложе 35 лет.

- Механизм льготного кредитования будет задействован и при осуществлении программы "Дальневосточный квартал", направленной на реализацию проектов комплексной застройки с использованием льгот для инвесторов в рамках ТОР, - добавил Алексей Чекунков. - Уже отобраны пилотные площадки в восьми регионах, на которых будет построено более 2,5 миллиона квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой.

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