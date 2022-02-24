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24.02.2022 10:42
Рубрика: Власть

В 2021 году Дальний Восток посетили два миллиона туристов

Текст: Ольга Коваль

В прошлом году Дальний Восток принял два миллиона туристов. Это на 47 процентов больше, чем приехало в регион в 2020-м, заявил глава минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, выступая на пленарной сессии "Дальний Восток и Арктика: будущее за туризмом!" деловой программы фестиваля "Берингия-2022".

Он отметил, что Камчатский край и Сахалинская область по этому показателю вышли на допандемийный уровень.

"Увеличению внутреннего потока способствовали также и меры поддержки, в том числе льготные тарифы на авиаперевозки, запуск Единой дальневосточной авиакомпании", - приводит слова министра ТАСС.

Напомним, что Единая дальневосточная авиакомпания была создана по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности дальневосточных регионов, а также развития местного и межрегионального воздушного сообщения. С 26 июля 2021-го авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам в ДФО. Ее услугами смогли воспользоваться более 69,8 тысячи пассажиров.

Ростуризм может начать субсидирование ж/д туров по России в этом году
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