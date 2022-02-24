Метель и ураганный ветер нарушили транспортное сообщение на Чукотке

Из-за ухудшения погодных условий на территории Чукотского автономного округа отменены несколько авиарейсов и перекрыты участки автодорог.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные Чукотского УГМС, на территории региона в четверг ожидается ветер до 30, а в порывах до 40 метров в секунду с метелью. Под действие циклона попадают Анадырь и Анадырский район.

В справочной аэропорта Анадырь сообщили, что из-за снега и ураганного ветра задержаны прибытие и отправление рейсов во Владивосток, Хабаровск, Певек.

Пресс-служба окружного ГУ МЧС предупреждает о временном ограничении движения автомобилей на участке федеральной автодороги "7 причал - Шахтерский" через Анадырский лиман. Закрыта также ледовая переправа через Анадырский лиман "7 причал - 8 причал".

Кроме того, как заявили в мэрии Анадыря, на время действия циклона отменены занятия в школах

"Автобусы продолжают работу в штатном режиме", - отметил представитель городской администрации.