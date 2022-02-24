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Рубрика: Происшествия

На Чукотке бездомная собака покусала семилетнюю девочку

Текст: Дина Непомнящая

На улице Ленина в Анадыре, рядом с контрольно-пропускным пунктом АО "Анадырьморпорт", бродячая собака напала на семилетнюю девочку. Она покусала ребенка, оставив раны на обеих руках и спине.

Пострадавшей оказали помощь врачи. Лечение она получает амбулаторно.

По факту происшествия началась доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", - сообщили в пресс-службе СУ СК Чукотки.

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В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь

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