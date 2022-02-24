На Камчатке изъяли браконьерскую икру на 1,2 млн рублей

Крупную партию нелегальной лососевой икры стоимостью примерно 1,2 миллиона рублей изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, деликатес нашли у жителя камчатского поселка Оссора. Почти 350 килограммов незаконно добытой красной икры, расфасованной в пластиковые контейнеры без маркировки, хранились в морозильных камерах в одной из хозпостроек. Документов, подтверждающих ее легальность и безопасность, мужчина не предоставил.

Деликатес изъят, проводится разбирательство.