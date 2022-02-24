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24.02.2022 02:51
Рубрика: Происшествия

На Камчатке изъяли браконьерскую икру на 1,2 млн рублей

Текст: Ольга Коваль

Крупную партию нелегальной лососевой икры стоимостью примерно 1,2 миллиона рублей изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, деликатес нашли у жителя камчатского поселка Оссора. Почти 350 килограммов незаконно добытой красной икры, расфасованной в пластиковые контейнеры без маркировки, хранились в морозильных камерах в одной из хозпостроек. Документов, подтверждающих ее легальность и безопасность, мужчина не предоставил.

В Хабаровском крае браконьеры добыли осетровых на 44 млн рублей

Деликатес изъят, проводится разбирательство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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