Посетителей ТЦ в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за пожара

В четверг около полудня в Южно-Сахалинске загорелось здание трехэтажного торгового центра, расположенного на улице Ленина.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, первые пожарные расчеты прибыли на место спустя две минуты после вызова. К этому моменту от крыши здания шел густой дым. Около трех десятков посетителей вывели на улицу, никто не пострадал. С возгоранием огнеборцы справились быстро.

Позже стало известно, что пожар возник в вентиляционной шахте здания. В торговом центре располагается ресторан.

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки ведомство выяснит, как в центре соблюдались правила пожарной безопасности.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.