С чем связан рост цен на пиломатериалы и продукцию из дерева

По данным аналитиков, цены в России на пиломатериалы и продукцию из дерева остаются стабильно высокими. Многие компании-производители жалуются на повторное увеличение закупочных цен, а это напрямую влияет на стоимость продукции для конечного потребителя.

На мой взгляд, сам запрет на экспорт необработанной древесины не снижает стоимость сырья на внутреннем рынке. Это могло быть актуально для Дальнего Востока, но тут важно оговорить несколько факторов. Для лесозаготовителя, лесопереработчика есть дополнительные затраты на обеспечение требований по оборудованию складов хранения древесины средствами видеофиксации и мероприятия по огораживанию территории, обеспечению обязательной фиксации транспортных средств, осуществляющих перевозку леса.

То, что некоторые компании связывают рост цен с необходимостью работы в системе ЛесЕГАИС, тоже не совсем верно. Ведь в первую очередь система решает задачи учета и прослеживаемости всей цепочки оборота древесины от заготовки на делянке до пунктов ее переработки и далее - до экспорта.

Основной проблемой сейчас является то, что рынок сырья подвергся ажиотажному спросу. Причиной этого можно назвать сбой в цепочках поставки сырья в связи с распространением коронавирусной инфекции в России и мире, что привело к отложенному резкому спросу со стороны потребителей на сырье.

Кроме того, в условиях отсутствия значительного количества предложений со стороны производителей в постковидный период выросла стоимость сырья для отделочных материалов. В свою очередь, продавцы повысили цены с целью получения максимальной выгоды.

Затраты на сырье в себестоимости фанеры, древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП), целлюлозы, бумаги и картона, шпонов превысили 40 процентов. Еще одной причиной роста цен можно назвать отсутствие контроля и надзора за лесными рантье. В свое время (в конце 1990-х - начале 2000-х годов) они по договорам получили в аренду лесные участки, но не осуществляют собственную переработку древесины, а занимаются перепродажей ее на корню.

Необходимы шаги со стороны государства по стимулированию глубокой переработки древесины и выпуска готовой конечной продукции для населения.

Например, в конце 2017 года был принят важный закон (Федеральный закон от 29.12.2017 № 471-ФЗ) о доступе к сырью действующих лесопромышленных предприятий, которые не в полной мере обеспечены древесиной, с целью загрузки действующих мощностей и увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Ключевой новеллой этого закона является создание нового механизма заключения договора аренды лесного участка на основании открытого конкурса - механизма, направленного на поддержку лиц, осуществляющих глубокую переработку древесины.

Основной проблемой сейчас является то, что рынок сырья подвергся ажиотажному спросу. Причиной этого можно назвать сбой в цепочках поставки в связи с распространением коронавирусной инфекции в России и мире

На практике выполнение данного закона практически сведено к нулю. За четыре года реализации этого механизма объем древесины, предоставленной по результатам конкурсов, составил около 1,5-2 миллионов кубометров, то есть примерно один процент ежегодного объема заготовки древесины по стране.

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) направляло в органы государственной власти субъектов Российской Федерации поручение по увеличению количества проводимых открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины, ведь в некоторых субъектах РФ конкурсы вовсе не проводятся, хотя такая возможность, безусловно, имеется.

Если бы объем реализации древесины через механизм конкурсов увеличился как минимум до 25 процентов (50 миллионов кубометров), то это дало бы реальный эффект снижения цен на конечную продукцию внутри страны. Данная мера позволила бы действующим производствам закрыть свою потребность в древесине и увеличить объемы производства продукции.

К одной из мер по формированию прозрачной цены можно отнести и проект, разработанный Федеральной антимонопольной службой, об обязательствах лесозаготовителей продавать древесину через биржу. Для приоритетных лесных инвестиционных проектов - примерно с 2023 года, для арендаторов лесных участков в государственных лесах - с 2024-го. В ФАС ожидают, что биржевая торговля поможет установить индикаторы цен на лесоматериалы, которые антимонопольщики будут использовать при контроле стоимости сырья.

Ни для кого не секрет, что ряд недобросовестных инвесторов, получив по минимальным ставкам арендной платы огромные массивы леса в аренду, не перерабатывают их, не производят продукцию, а передают участки в субаренду или реализуют в первоначальном виде за суммы, в десятки раз превышающие арендную плату. На участках, где произрастают такие ценные насаждения, как дуб, бук, граб, цены доходят порой до семи тысяч рублей за кубометр. Для предотвращения и минимизации последствий "ценового произвола" и реализации прозрачной ценовой политики инициатива, разработанная ФАС в рамках проекта "дорожной карты" развития биржевой торговли на 2022-2025 годы по реализации части древесины посредством открытых торгов, обоснованна и справедлива.

На биржевых торгах будет реализовываться товар в соответствии со спецификацией, которая отвечает требованиям законодательства и ГОСТ.