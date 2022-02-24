Самым малочисленным народом России оказались кереки

Самый малочисленный народ России - это кереки, их на территории нашей страны проживает всего 4 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Всего в России - 47 малочисленных народов, общая численность которых - почти 280 тысяч человек. Причем 40 народов или 260 тысяч человек - это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Пять народов - ненцы, эвенки, ханты, эвены и чукчи - самые многочисленные и составляют 59% от общего числа коренных малочисленных народов.

По словам Голиковой, в 2022-2024 годы в федеральном бюджете предусмотрены ежегодные субсидии свыше 156 млн рублей на поддержку экономического и социального развития малых народов, по 500 млн рублей - на поддержку традиционной хозяйственной деятельности в арктической зоне России. Около 1,8 млрд рублей будут выделены на поддержку производства изделий народных художественных промыслов. Еще почти 865 млн рублей на реализацию проектов по развитию промышленности социально-значимых товаров получат некоммерческие организации, представленные на территории проживания малых народов.

Также в ближайшие три года для населения Крайнего Севера и Арктики будут отремонтированы 40 и построены 7 новых сельских домов культуры, 20 детских школ искусств, 13 музеев, 2 центра культурного развития, переоснащены музыкальными инструментами 52 детские школы искусства. Помимо этого будет построен новый театр кукол на Камчатке.