У жителя Приморья нашли шкуру тигра

Полицейские изъяли у жителя села Лимонники Красноармейского района шкуру амурского тигра, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

64-летний мужчина пояснил, что шкура краснокнижного животного принадлежала его отцу, который более 12 лет назад купил ее у охотников. Хранилась она в шкафу. Кроме этого в доме приморца нашли охотничье ружье, свыше 400 патронов, латунные гильзы. Все изъятое отправлено на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Санкции по этой статье предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Идут следственные действия. С мужчины взята подписка о невыезде.