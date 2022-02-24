В Биробиджане выбрали нового мэра. Им стал Максим Семенов, который до этого руководил Биробиджанским районом.

Среди претендентов на пост главы города также были заместитель директора ГП "Городские тепловые сети" Владимир Сахов, контролер технического состояния автотранспортных средств одного из ИП Павел Слободчук и экс-депутат Заксобрания ЕАО Вячеслав Целищев.

Максим Семенов в ходе тайного голосования получил 13 голосов депутатов.

"К своим обязанностям Максим Анатольевич приступит с 1 марта", - сообщается на сайте мэрии.

Справка "РГ"

Максим Семенов родился 2 сентября 1983 года в городе Бикин Хабаровского края. Окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по программе "Государственное и муниципальное управление". Трудовой путь начинал в должности продавца-консультанта. В 2020-2021 годах был первым замом главы администрации Облученского района ЕАО, с 2021-го - главой Биробиджанского муниципального района. Женат, растит дочь и сына.