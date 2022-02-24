В Якутске четверо детей отравились парами хлора в сауне

В столице Якутии четверо детей получили ингаляционное отравление парами хлора при посещении сауны. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел 23 февраля.

По предварительным данным, состояние детей удовлетворительное. Двое несовершеннолетних госпитализированы для дальнейшего обследования и лечения.

Прокуратура Якутска организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности граждан при оказании услуг.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.