Нижегородцы разработали уникальный радиолокатор для самолета-амфибии

Радиолокатор для самолета-амфибии разработали ученые нижегородского Института прикладной физики Российской академии наук. Мы уже писали о предыдущей разработке этого коллектива - акустическом приборе для измерения волн.

Идея арктического волнографа пришла из радиолокации и базируется на похожих принципах. В обоих случаях используется идея одновременного измерения отраженных импульсов и доплеровского спектра отраженного сигнала. Именно свойства отраженных импульсов и доплеровский спектр позволяют определить характеристики отражающей поверхности, будь то лед или морская поверхность.

Радиолокатор, разработанный учеными в Нижнем Новгороде и изготовленный на предприятии в Томске, предназначен для установки на самолетах-амфибиях - в частности, на пожарном Бе-200. Прибор автоматически анализирует степень пригодности водных поверхностей для посадки.

- Для любых гидросамолетов информация о волнении крайне важна, для них существует интервал высот и длин волн, когда посадка является безопасной. При превышении этих значений гидросамолет может развалиться на части, - рассказал "РГ" один из разработчиков, научный сотрудник Института прикладной физики РАН Юрий Титченко.

Сейчас самолеты приводняются в тех местах, где есть наземная служба, измеряющая волнение - визуально трудно оценить волновую обстановку. Радиолокация хороша еще и тем, что в отличие от человеческого глаза работает и в ночное время суток, и в условиях туманов, задымленности, и при полете на большой высоте. Уникальность нижегородской разработки в том, что она одновременно измеряет высоты волн, уклонов и скоростей волн, учитывая ширину диаграммы направленности антенны. Аналогичных приборов, измеряющих весь комплекс параметров волнения, в мире пока не существует.

Прибор прошел испытания на нижегородской канатной дороге - движение платформы имитирует полет над поверхностью воды, а перепады высот канатной дороги компенсируют отсутствие высоких морских волн на реке.

Ученым помогла компания EFT GROUP, которая проводила сопутствующие измерения координат и скоростей перемещения с необходимой точностью. В планах исследователей - сделать компактное устройство вроде GPS для автомобиля, с точностью измерений до 20-ти сантиметров.

В наступившем году ученые планируют испытать прототип радиолокатора в условиях реального полета на самолете Бе-200.

Такие радиолокаторы также очень перспективны для измерения волн, если их установить на обычные гражданские самолеты. Плотность авиационного трафика над морями и океанами довольно большая и можно собирать оперативную информацию о волнах на довольно больших площадях Мирового океана, причем с хорошей частотой обновления и высоким разрешением. Эта информация будет использоваться для обеспечения безопасности судоходства, безопасности жизнедеятельности в прибрежных районах и также для уточнения моделей прогнозов волнового климата.

Кстати

Научный руководитель Юрия Титченко - старший научный сотрудник Института прикладной физики (ИПФ) РАН Владимир Караев является научным руководителем единственного космического эксперимента на российском сегменте МКС с радиолокатором, концепция которого была разработана в ИПФ РАН для российского спутника Метеор-МП, включенного в Федеральную космическую программу. Радиолокатор планируется установить на модуль Наука в 2024-2025 годах.