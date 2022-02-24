Пять пермских школ построят за счет концессионера

В Пермском крае заключены концессионные соглашения на возведение пяти школ, где станут учиться 4,6 тысяч детей. Как сообщает пресс-служба губернатора Прикамья, эти учебные заведения появятся в краевом центре и Пермском районе.

В региональном правительстве отметили, что после привлечения негосударственных средств сроки появления новых школ сократились. Они будут построены раньше, чем это планировалось, на 4-7 лет. Речь идет о школах в населенных пунктах Лобаново, Кондратово, Култаево, Гамово и Перми. В краевом центре планируется возвести учебное заведение на улице Кронштадской. Эти школы введут в эксплуатацию в 2023 году.

Концессионные соглашения подписаны инвестором и министерством образования и науки Пермского края. Всего на строительство этих школ потребуется порядка 6,2 миллиарда рублей, из них 3,3 миллиарда рублей привлекаются из федерального и регионального бюджетов.

- При строительстве социальных объектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) необходимо привлекать средства из бюджета РФ, - ранее подчеркивал Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - Госпрограмма по развитию образования является мощным дополнительным ресурсом для края. Финансирование в рамках этого проекта разрешит высвободить деньги, которые предполагалось использовать на строительство других объектов.

В министерстве образования Пермского края сообщили, что это концессионное соглашение не первое. В 2021 году был заключен договор с частным инвестором на возведение двух учебных заведений в Перми, при этом каждая школа рассчитана на прием 1050 учеников. Соглашение, подписанное сейчас, позволит построить школу на улице Кронштадской, которую не планировали возводить в течение ближайших десяти лет. ГЧП позволяет успешно решать вопросы, связанные с загруженностью пермских школ.