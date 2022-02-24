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24.02.2022 13:48
Рубрика: Общество

В музее пещеры Шульганташ смонтировали факсимиле древних рисунков

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
В музейном комплексе "Шульганташ" в Бурзянском районе Башкортостана смонтировали панно, на котором воспроизведены наиболее ценные изображения времен палеолита, обнаруженные в пещере. Это изображения с западной и восточной стен зала рисунков, композиция "Лошадки и знаки", а также загадочные символы, смысл которых исследователям еще предстоит узнать.
Фото: НПЦ по по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан Фото: НПЦ по по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан
Фото: НПЦ по по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Факсимиле изготовили во Франции, в мастерской Аrc&Os (Монтиньяк), специалисты которой имеют соответствующий опыт. На основу из акриловой смолы с мраморной крошкой рисунки наносили, как в эпоху палеолита, той же краской.

Монтаж производили специалисты компании "Макет РФ" совместно с сотрудниками Историко-культурного музея-заповедника "Пещера Шульганташ". Изображения воссоздавались максимально точно: документальная часть, то есть фотографии и материалы 3Д-сканирования французам прислали из Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Как сообщается на официальном сайте НПЦ, руководитель мастерской Ален Далис отметил, что над проектом работали в разное время по шесть-семь человек.

- Перед каждым была поставлена конкретная задача. Часть персонала занималась 3D-проекциями, часть - изготовлением основ, часть - смолами. В Башкортостан приезжала только часть команды. Проделанной работой мы довольны. Но хочу сказать, что в мире идеальной копии не существует. Ведь мы стараемся воспроизвести геологические явления, а эти вещи создавались природой в течение миллионов лет. Находим технологии, чтобы отобразить эти явления, но какие-то вещи воспроизвести никак нельзя, ведь главный творец на Земле - сама природа.

Фото: Ак-Сай-Тревел
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Музейный комплекс пещеры Шульганташ должен открыться в тестовом режиме уже в конце марта. В нем будет семь залов, лаборатория, конференц-зал, фондохранилище, изолятор для обработки новых экспонатов, учебные классы для школьников.

Сама пещера закрыта для посещений туристами, чтобы избежать вредного антропогенного влияния на изображения.

Рисунки и знаки, нанесенные на стены пещеры, расположенной в государственном природном заповеднике "Шульганташ", в 1959 году обнаружил зоолог Александр Рюмин. Их начали изучать в 1960 году. Тогда под руководством знаменитого московского археолога Отто Бадера изображения были очищены от тысячелетних наслоений грязи и кальцита. Однако в те годы ученые не знали, как уберечь их от внешних воздействий, прежде всего влаги, углекислого газа и микроорганизмов. И с годами рисунки снова стали зарастать кальцитом или разрушаться под воздействием влаги, стекающей по стенам. Больше всего пострадала знаменитая композиция "Лошадки и знаки" на южной стене зала Хаоса. Внесли свою лепту и вандалы, которые наносили на древние рисунки граффити, царапали стены пещеры.

Проблему сохранения древней живописи, музеефикации пещеры, поднимали неоднократно. Огромная роль в этом принадлежит ведущему научному сотруднику Всероссийского геологического института (Санкт-Петербург) Юрию Ляхницкому, посвятившему изучению и сохранению исторического наследия почти полвека.

Наскальную живопись пещеры предполагается включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Готовится номинационное досье. Перед этим была проведена масштабная работа по очистке стен пещеры от граффити, нанесенных вандалами. Ею руководил реставратор из Андорры Эудаль Гийамет - признанный эксперт в этой области.

Фото: iStock
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Он говорит, что Шульганташ, наряду с Альтамирой, Ласко, Фон-де-Гомм, Эль-Кастильо, Шове и Руффиньяк входит в список самых значимых пещер мира. Это признано мировым сообществом специалистов по наскальному искусству. Но в то же время она уникальная, так как находится на расстоянии четырех тысяч километров от всех остальных пещер с палеолитической живописью.

Однако ни закрытие пещеры для массового посещения, ни создание историко-культурного музея пещеры не решили проблемы, как остановить деградацию изображений и сохранить их для потомков. По этому вопросу в научном сообществе нет единого мнения. Дискуссии идут до сих пор.

Эудаль Гийамет уверен, что сейчас главной задачей является проведение постоянного климатического контроля, включения объекта "Наскальная живопись пещеры Шульганташ" в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И уже после этого сосредоточиться на поиске эффективных методов консервации, которые устроят все научное сообщество.

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