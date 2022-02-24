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24.02.2022 13:36
Рубрика: Происшествия

В Пензе из горящей многоэтажки эвакуировали 12 человек

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области

Пожар произошел в четверг около 10 часов в многоэтажном доме по улице Чкалова в Пензе. Выгорела полностью трехкомнатная квартира на пятом этаже. Благодаря оперативным действиям спасателей, обошлось без жертв.

- Спасены четыре человека, еще 12 были эвакуированы. Угрозы распространения огня нет, - сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

На тушение пожара привлекались четыре единицы спецтехники. Пришлось использовать пожарные лестницы.

Причины возгорания устанавливаются.

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