В Пензе из горящей многоэтажки эвакуировали 12 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
Пожар произошел в четверг около 10 часов в многоэтажном доме по улице Чкалова в Пензе. Выгорела полностью трехкомнатная квартира на пятом этаже. Благодаря оперативным действиям спасателей, обошлось без жертв.
- Спасены четыре человека, еще 12 были эвакуированы. Угрозы распространения огня нет, - сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.
На тушение пожара привлекались четыре единицы спецтехники. Пришлось использовать пожарные лестницы.
Причины возгорания устанавливаются.