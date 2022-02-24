В Прикамье сотрудницу минобразования осудили за мошенничество

В Перми суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования и науки.

Ка сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что сотрудница министерства и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение года похитили с помощью мошеннических схем похитили денежные средства из бюджета региона на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Для реализации задуманного были изготовлены подложные документы о существовании дошкольного образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Пермского муниципального района. Ежемесячно составлялись подложные документы о якобы оказанных услугах в данном учреждении, которые в дальнейшем предоставлялись для выдачи субсидий на возмещение затрат. В действительности организация не существовала и услуг не оказывала.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.