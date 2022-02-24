В Удмуртии два человека погибли при столкновении легковушки и лесовоза

В Удмуртии столкнулись лесовоз и легковой автомобиль ВАЗ 2104. Авария произошла поздно вечером 23 февраля на 28 км автодороги "Можга - Вавож" Можгинского района. Легковушка под управлением 40-летнего мужчины врезалась в грузовик с прицепом Scania, сообщили в ГИБДД региона.

Удар был такой силы, что шансов выжить у тех, кто находился в легковом авто, практически не было. В результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажирка - 41-летняя женщина, скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Водитель лесовоза получил травмы.

К ликвидации последствий столкновения привлекались 15 сотрудников дорожной полиции и спасателей, 6 единиц техники, добавили в МЧС республики.

В ГИБДД уточнили, что пока не могут назвать виновника происшествия, началось расследование.