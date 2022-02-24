Экс-зампреда Бурятии осудили условно за растрату 67 миллионов рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему зампреду правительства Республики Бурятия Алексея Мишениина.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника рассматривалось в особом порядке, мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как было установлено в суде, в 2016 году чиновник вместе с подельниками похитил вверенные ему денежные средства акционерного общества в особо крупном размере - свыше 67 миллионов. В судебном заседании экс-зампред полностью признал вину.

Мужчину осудили за хищение чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Бывшего чиновника обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

- Суд принял во внимание данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, - сообщили в Заельцовском районном суде.

Отмечается, что смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, полное признание вины и наличие положительных характеристик по месту жительства и работы. Суд также учел многочисленные награды чиновника, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и полное возмещение ущерба.