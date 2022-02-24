На Алтае рецидивиста приговорили к 21 году за убийство полицейского

Новости

Курс рубля отыграл часть потерь после рекордного обвала 13:17
Зеленский: Украина разрывает дипотношения с Россией 13:15
Швейцария отказалась от принятия санкций в отношении России 13:02
Власти Эстонии сообщили, что британский военный контингент прибудет 25 февраля 12:59
В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах 12:56
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске 12:48
Власти ЛНР: Киев использует реактивную артиллерию против республики 12:47
В ДНР создали интерактивную карту агрессии ВСУ против мирных жителей 12:46
Большинство девятиклассников получили зачет на итоговом собеседовании по русскому 12:40
В ЛНР сообщили об использовании ВСУ РСЗО "Град" по селу Логвиново 12:37
Джабаров: Рано или поздно надо будет вести переговоры с Украиной 12:29
"Аэрофлот" приостановил полеты в семь южных городов России 12:26
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса 12:17
Глава ЛНР: ВСУ прячутся за спинами мирных жителей 12:14
Эмир Кустурица объявил о прощальном туре со сцены в Сочи 12:07
На Троекуровском кладбище прошло прощание с актером Борисом Невзоровым 12:06
ФСБ: Украина обстреляла пограничный пункт в Курской области 12:02
Фондовый рынок России упал почти на 50 процентов 11:56
Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине 11:53
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино 11:53
РФС и РПЛ прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура 11:52
Миронов: Путин принял единственно возможное решение для защиты населения РФ 11:50
В ДНР предупредили о подготовке ВСУ терактов в Мариуполе и Авдеевке 11:44
В Белгородской области зафиксировали 6 случаев разрушений из-за снарядов 11:37
Лукашенко: Обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 12:19
Рубрика: Происшествия

На Алтае рецидивиста приговорили к 21 году за убийство полицейского

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае неоднократно судимый житель Барнаула проведет в тюрьме и колонии строгого режима больше 20 лет за убийство полицейского. Такое решение 24 февраля принял Алтайский краевой суд, сообщили в прокуратуре региона.

Следователям понадобилось более полугода, чтобы собрать доказательства причастности 57-летнего рецидивиста к убийству сотрудника полиции.

Как рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, следствие установило, что 14 июля прошлого года участковый отдела полиции по Ленинскому району Барнаула приехал на служебном автомобиле в пригородный поселок Гоньба, где проживал осужденный. Он вручил ему повестку о явке в следственные органы по делу о фальсификации доказательств. Мужчина попросил полицейского на обратном пути его подвезти. Когда они отъехали от поселка, он выстрелил участковому в затылок из самодельного оружия. А затем, чтобы не оставлять улик, сжег машину вместе с полицейским.

Осужденный еще во время следствия признал свою вину. Суд приговорил его к 21 году 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые пять лет он должен провести в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу. "У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей", - отметили в ведомстве.

Сочинец получил 13,5 лет за попытку стрельбы в полицейских из автомата
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
В Москве задержано и отменено около 200 авиарейсов
Небензя: Киев не услышал призывы прекратить провокации против ДНР и ЛНР
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц