На Алтае рецидивиста приговорили к 21 году за убийство полицейского

В Алтайском крае неоднократно судимый житель Барнаула проведет в тюрьме и колонии строгого режима больше 20 лет за убийство полицейского. Такое решение 24 февраля принял Алтайский краевой суд, сообщили в прокуратуре региона.

Следователям понадобилось более полугода, чтобы собрат ь доказательства причастности 57-летнего рецидивиста к убийству сотрудника полиции.

Как рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, следствие установило, что 14 июля прошлого года участковый отдела полиции по Ленинскому району Барнаула приехал на служебном автомобиле в пригородный поселок Гоньба, где проживал осужденный. Он вручил ему повестку о явке в следственные органы по делу о фальсификации доказательств. Мужчина попросил полицейского на обратном пути его подвезти. Когда они отъехали от поселка, он выстрелил участковому в затылок из самодельного оружия. А затем, чтобы не оставлять улик, сжег машину вместе с полицейским.

Осужденный еще во время следствия признал свою вину. Суд приговорил его к 21 году 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые пять лет он должен провести в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу. "У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей", - отметили в ведомстве.