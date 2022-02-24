Найден способ ускорить заживление переломов у пациентов с остеопорозом

Томские ученые совместно с коллегами из Болгарии создали образцы гибридных покрытий для имплантатов. Они стимулируют заживление переломов костей при остеопорозе.

Остеопороз - серьезное заболевание, которое часто приводит к осложнениям и инвалидности.

- Операции соединения отломков костей с помощью накостных и внутрикостных имплантатов у пациентов с остеопорозом связаны с большим риском развития осложнений из-за нестабильной внутренней фиксации имплантата, - рассказывает руководитель международного научного проекта, доцент Научно-образовательного центра Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов. - Поэтому во многих случаях пациентам с остеопорозом требуется повторное хирургическое вмешательство.

Ученые нашли способ улучшить фиксацию и заживление переломов костей у пациентов с остеопорозом. Нанесение на поверхность титановых имплантатов кальций-фосфатных покрытий позволяет им эффективно интегрироваться в костную ткань.

- С помощью разработанной методики были изготовлены гибридные композиционные покрытия остеостимулирующих имплантатов и исследованы их физико-химические свойства, - сообщила участница проекта Анна Козельская.

Исследования перспективных покрытий будут продолжены.