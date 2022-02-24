В Красноярском крае четверо рабочих погибли при пожаре

СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, пожар произошел в поселке Кошурниково в ночь на 24 февраля. Горели три вагончика - один жилой и две бытовки. Силами подразделений МЧС пожар был потушен в течение трех часов. В ходе борьбы с огнем в жилом строении были обнаружены четыре обгоревших мужских тела. Еще трое мужчин, находившихся там же, получили ожоги различной степени и отравились угарным газом. Они были доставлены в медучреждения, где им оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, погибшие и пострадавшие мужчины являлись работниками подрядной организации ООО "АркСтоун" и строили путевую ремонтную базу. Предположительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.