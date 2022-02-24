В Кузбассе продолжили отмену антикоронавирусных ограничений

Еще одно ограничение, введенное из-за распространения новой коронавирусной инфекции, отменили власти в Кузбассе.

Как сообщается на сайте регионального правительства, до первого марта к обычному режиму работы должны вернуться организации и подразделения с круглосуточным пребыванием, не зависимо от организационно-правовой формы и формы их собственности.

Речь идет о домах-интернатах для престарелых и инвалидов, хосписах, психиатрических и психоневрологических учреждениях, отделениях паллиативной помощи, домах ребенка и так далее. На фоне обострения санэпидситуации они были переведены на график с непрерывной продолжительностью режима изоляции от семи до четырнадцати дней. Сейчас же обстановка начала изменяться в лучшую сторону.

По данным областного оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1011 случаев заражения коронавирусом (сутками раньше было 1228).