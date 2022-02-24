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Рубрика: Власть

Заксобрание Новосибирской области предложило помощь жителям ДНР и ЛНР

Текст: Ирина Егорова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на очередной сессии парламента высказались за оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народным республикам.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

- Это исторический момент. Думаю, мы все должны поддержать решение президента, консолидироваться и помогать Донецкой и Луганской народным республикам, беженцам. Буквально несколько минут назад президент выступил с экстренным обращением к россиянам и рекомендовал украинским военным немедленно сложить оружие и отправиться домой, - отметил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Решение президента РФ о признании независимости ДНР и ЛНР на восемнадцатой сессии парламента было поддержано аплодисментами.

Первый заместитель председателя заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрей Панферов пожелал российскому народу, народу Луганской и Донецкой республик стойкости, решимости, сохранять достоинство.

- С нашим народом любые задачи и любые победы по плечу. Фракция "Единая Россия" давно уже решила, что будет помогать беженцам и республикам, которые признал президент, поддержка будет оказываться и работой волонтеров, и пожертвованиями, - сказал Андрей Панферов.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов подчеркнул, что необходимо оказать помощь жителям Донбасса.

- Фракция КПРФ в заксобрании поддерживает решение президента. Восемь лет издевательств, фактически войны на уничтожение… Мы объединяем усилия в помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Включаемся в сбор средств, пожертвований, чтобы помочь измученным войной людям и этим двум республикам. То единодушие, которое проявлено, не может не радовать. Так нужно поступать, когда испытанию подвергаются наши соотечественники, - высказался Владимир Карпов.

На взгляд фракции ЛДПР, задача депутатов - активно работать: "Мы развернули пункты сбора вещей для беженцев, присоединимся к сбору средств".

- Ключевой в настоящее время должна стать консолидация общества: в исторической памяти россиян очень живо, что такое война. Безусловно, сейчас в обществе очень велика тревога. Более того, она накладывается на тревогу, которая накопилась из-за того, что ситуация экономически достаточно сложная. Но все конфликты должны отодвинуться в сторону, уйти на второй план. Огромная часть общества поддерживает признание ДНР и ЛНР, это было неизбежно, - сказала заместитель председателя регионального парламента Наталия Красовская.

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