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24.02.2022 21:22
Рубрика: Культура

Михаил Пиотровский рассказал о планах Эрмитажа на 2022 год

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
"Атланты держат небо на каменных руках" вот уже 170 лет - в этом году юбилей празднует Новый Эрмитаж, первый публичный художественный музей в России. Сегодня он входит в комплекс зданий Государственного Эрмитажа, и круглую дату один из главных музеев мира отметит с большим размахом.

Идея строительства специального здания для художественных коллекций принадлежит Николаю Первому, которая пришла к нему во время поездки в Германию. Проект заказали известному баварскому архитектору Лео фон Кленце, автору Глиптотеки и Пинакотеки в Мюнхене - они так понравились российскому императору. А осуществлять его поручили Строительной комиссии Зимнего дворца во главе с Василием Стасовым. Ее членам мы, кстати, обязаны тем, что Зимний дворец дошел до нас почти в первозданном великолепии - Кленце предлагал снести екатерининский Большой Эрмитаж и корпус Лоджий Рафаэля, который в результате вошел в структуру Нового Эрмитажа. Музей был открыт для публики в феврале 1852 года.

Фото: Предоставлено ФСО
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Выставки в честь юбилея посвятят главным темам 2022 года, рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Этот год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, мы также отмечаем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией и празднуем 350-летие Петра Великого, - напомнил Пиотровский. - Уже открыты первые залы Петровской галереи, а в Арапском зале мы планируем каждый год менять экспозицию, связанную с деятельностью Петра.

Первыми планируется показать вещи, связанные с периодом установления отношений между Россией и Китаем, дипломатические дары, затем скульптуры и книги петровского периода, а в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" представят выставку костюмов петровской эпохи. В коллекции музея имеется около 300 предметов одежды для разных целей, которые носил лично первый российский император - от душегреи-безрукавки до мундира по форме Лейб-гвардии Преображенского полка, в который он был одет во время Полтавского сражения. Реставраторы сохранили на ткани следы пуль.

В этом году планируется ввести в строй Инженерно-лабораторный корпус РХК, сейчас завершается его оснащение. Новые площади будут также использованы для так называемого открытого хранения: здесь представят скульптуры, снятые с фасадов Нового Эрмитажа (для сохранности они заменены на копии) и экспонаты античного отдела.

- Это будет очень интересная выставка, которая расскажет о том, в чем отличие между копиями и подделками, о коллекционерах и об истории античной скульптуры в целом, - отметил Михаил Пиотровский.

Предметы, которые обычно хранятся в фондах музея и публике недоступны, сегодня можно увидеть и в главном здании Эрмитажа на Дворцовой площади. Для этого в прошлом году были открыты две Запасные галереи. Западная представляет образцы западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, Восточная - фрески Средней Азии, в том числе знаменитые росписи Пенджикента. Эти экспонаты - как бы дополнение основной экспозиции, "важный способ интеллектуального тренинга, интересный тем, кто хорошо знаком с основной коллекцией".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В течение года Эрмитаж отметит еще несколько значимых для специалистов и любопытных для публики дат. Выставку "Египтомания" посвятят 200-летию расшифровки Шампольоном иероглифов Древнего Египта, 285 лет с момента прибытия барона Мюнхгаузена в Россию - да-да, того самого, давшего свое имя литературному персонажу - тоже почтят отдельной выставкой. Как и 20-летие с момента выхода знаменитого фильма Александра Сокурова "Русский ковчег", который Михаил Пиотровский назвал важным событием в истории Эрмитажа. Также планируется все-таки привезти в Петербург работы британского скульптора Марка Куинна - выставка неоднократно переносилась из-за пандемии, а совместно с музеями Италии готовится выставка, посвященная Перуджино. Также запланированы Дни Эрмитажа в разных городах России и мира, в том числе в Амстердаме, Дубае, Вильнюсе, Риме. Но общая ситуация пока не позволяет однозначно обещать, что международные проекты осуществятся в полном объеме. Возможно, частично они перейдут в виртуальный формат, но культурные связи, музеи - "это мосты, которые должны взрываться последними".

- Пока что мы ничего в наших планах не меняем. Но мы все время приспосабливаемся, все время живем в очень непростой обстановке: пандемия и политические связи очень сложные давно. Например, с Соединенными Штатами у нас уже много лет нет выставочных проектов, потому что там нет гарантий, - отметил директор Государственного Эрмитажа. - Самое главное - не то, как осуществить тот или иной проект, а чтобы культурные события шли. Культурные связи не должны прерываться.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

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