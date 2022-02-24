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24.02.2022 01:00
Рубрика: Общество

На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема пластика и аллюминия

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
На железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга начали действовать автоматизированные устройства для приема пластиковой и алюминиевой упаковки. Возможность присоединиться к экологическому движению сохранения природы стала еще более легкой и необременительной.

Фандоматы устроены таким образом, что ничего другого, кроме пластовых бутылок, объемом от 0,2 до двух литров и стандартных алюминиевых банок, внутрь попасть не может. Тем самым гарантируется чистота сортировки отходов, которые в дальнейшем отправляются в переработку.

Устройства появились на территории Московского, Финляндского, Балтийского и Витебского вокзалов. Как сказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пока пассажиры только привыкают к раздельному сбору мусора. Но если нововведение покажет свою эффективность, то подобное оборудование может появиться и на железнодорожных станциях Ленинградской области.

В перспективе возможно также включение пассажиров, воспользовавшихся фандоматами, в особую бонусную программу. Такой же автомат по приему тары появился на Ленинградском вокзале в Москве.

Россиян обяжут сортировать мусор
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