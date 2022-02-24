На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема пластика и аллюминия

На железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга начали действовать автоматизированные устройства для приема пластиковой и алюминиевой упаковки. Возможность присоединиться к экологическому движению сохранения природы стала еще более легкой и необременительной.

Фандоматы устроены таким образом, что ничего другого, кроме пластовых бутылок, объемом от 0,2 до двух литров и стандартных алюминиевых банок, внутрь попасть не может. Тем самым гарантируется чистота сортировки отходов, которые в дальнейшем отправляются в переработку.

Устройства появились на территории Московского, Финляндского, Балтийского и Витебского вокзалов. Как сказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пока пассажиры только привыкают к раздельному сбору мусора. Но если нововведение покажет свою эффективность, то подобное оборудование может появиться и на железнодорожных станциях Ленинградской области.

В перспективе возможно также включение пассажиров, воспользовавшихся фандоматами, в особую бонусную программу. Такой же автомат по приему тары появился на Ленинградском вокзале в Москве.