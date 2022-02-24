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Рубрика: Общество

Невролог назвал опасные реакции нервной системы на страх перед ковидом

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Некоторые люди, панически боясь коронавируса, разрывают социальные контакты, хотят вакцинироваться дополнительно еще какой-нибудь вакциной, откладывают решение личных вопросов на прекрасное далеко. Что же предпринять, чтобы снова начать жить полноценно? Ведь вирус, как уверяют ученые, с нами надолго, если не навсегда.
Фото: Святослав Акимов. Фото: Святослав Акимов.
Фото: Святослав Акимов.

О страхах мы спросили Дениса Захарова, заведующего отделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

Денис Валерьевич, насколько опасен страх перед ковидом?

Денис Захаров: Страх - эмоциональное состояние, свойственное для каждого живого существа. Можно сказать, что страх, беспокойство, тревога - отчасти даже движущие силы эволюции, заставляющие человека стремится к новому, что-то изобретать. Так что страх необходим для нашего выживания.

Если человек принимает элементарные меры профилактики, сделал прививку, носит маску в общественных местах, и тем самым снижает риск заболеваемости, по крайней мере в тяжелой ее форме, он компенсирует страх и продолжает жить дальше. Это - страх продуктивный.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Если же ничего не помогает, и еще пошли психоневрологические изменения - нарушается сон, начинаются проблемы с давлением, расстройство желудка, вегетативные проявления в виде потливости, снижение памяти и внимания - это тревожные симптомы. При них нужна помощь специалиста.

Самому человеку с проблемой не справится. Здесь уместно говорить о непродуктивном страхе, который ничего хорошего не сулит.

Моя знакомая с пандемией замкнулась, жалуется, что одинока, что теперь из-за вируса никуда и не пойдешь, ни с кем не познакомишься. Другая - решила отложить рождение ребенка до окончания пандемии. То есть они на время отказались от своих привычек и мечты.

Денис Захаров: В данных случаях "виноват" не вирус. Есть внутреннее нежелание: в одном - найти партнера, в другом - родить ребенка.

Вроде бы человек хочет изменить свою жизнь, даже планирует что-то, но не готов поменять ситуацию, ему вполне комфортно с тем, что имеет. 99 процентов, когда схлынет пандемия, у таких людей появятся другие аргументы: нестабильность международной обстановки, боязнь потерять работу и так далее.

А что касается родов и ЭКО, то неблагополучные исходы - ну, были они и раньше. Нет такого, чтобы с коронавирусом проблема превратилась в глобальную.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Мы все и до коронавируса постоянно испытывали стрессовые ситуации. Таково наше время.

Что же делать, если страх перед коронавирусом не дает расслабиться?

Денис Захаров: Главный совет: не зависайте в интернете. Все глупости, ну, почти все, там пишутся тревожными людьми, которые таким образом сливают свое эмоциональной перенапряжение.

Второе: получайте консультации только у врачей - терапевта, кардиолога, невролога. Третье: соблюдайте простые правила, позволяющие снизить риск заражения. Четвертое: здоровый образ жизни и физические нагрузки. Больше гуляйте, скандинавской ходьбой в конце концов займитесь - всем помогает.

Если все зашло слишком далеко - к врачу - психотерапевту, психиатру. Никто ни на какой учет вас не поставит, на работу не сообщит.

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