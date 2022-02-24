Суд оштрафовал жителя Архангельска за реабилитацию нацизма

Архангельский областной суд признал 24-летнего жителя столицы Поморья виновным в реабилитации нацизма и оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном СК, накануне 75-летия Победы архангелогородец разместил на интернет-платформе федеральной акции "Бессмертный полк" анкеты с данными и фотографиями нацистских преступников под видом ветеранов Великой Отечественной войны.

Уголовное дело было возбуждено по материалам РУФСБ. Пресс-секретарь областного суда Ксения Соловьева сообщила, что размещение сведений о нацистах на портале пресекла модератор - волонтер движения "Бессмертный полк".

На следствии и в суде обвиняемый признал вину и раскаялся.

В облсуде также пояснили, что в этом году наказание за реабилитацию нацизма было ужесточено. Такое преступление теперь влечет наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или в размере заработной платы за период до трех лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

Приговор в законную силу не вступил.