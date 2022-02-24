В Архангельске скончался заслуженный артист РФ Сергей Чуркин

Известный в Поморье актер Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова Сергей Чуркин ушел из жизни в возрасте 52 лет.

Как сообщили в театре, он служил в нем почти 30 лет после окончания ГИТИСа. Сергей Чуркин исполнил более 60 ролей и стал любимым артистом многих театралов. В его творческой биографии - Гаев из "Вишневого сада", Соленый в "Трех сестрах", граф Альмавива в "Женитьбе Фигаро", Гарпагон ("Скупой"), Журден ("Мещанин во дворянстве"), Несчастливцев ("Лес"), Менахем-Мендл ("Поминальная молитва"), Евсей Мошкин ("Пряслины") и многие другие роли.

Коллеги отмечают интеллигентность, пластичность, прекрасные внешние и вокальные данные Сергея Чуркина, которые позволили ему блистать во всех жанрах - от фарса до трагедии. Но особенно хорошо актеру удавались роли в "комедии положений".

В 2011 году он стал Заслуженным артистом России. Сергея Чуркина неоднократно признавали лучшим актером сезона, исполнителем лучшей мужской роли на региональном театральном фестивале "Ваш выход". Архангельский артист становился обладателем многих премий, в том числе престижной областной награды имени народного артиста СССР Сергея Плотникова за достижения в области театрального искусства.

Прощание с Сергеем Чуркиным будет проходить 27 февраля с 14.00 до 15.00 в Архангельском театре драмы.