В метро Петербурга пассажирка выстрелила в дежурную по эскалатору

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнюю женщину, стрелявшую из пневматического пистолета в кабину, где находилась дежурная по эскалатору.

Как сообщает ГУ МВД по региону, накануне вечером очевидцы сообщили в управление полиции на метрополитене, что на станции "Приморская" неадекватная женщина открыла стрельбу.

Выяснилось, что у нее произошел конфликт с дежурной по эскалатору. В ходе ссоры пассажирка достала пневматический пистолет и четырежды выстрелила в кабину сотрудницы метрополитена. Дежурная не пострадала.

На стрелявшую составили административный протокол о мелком хулиганстве. Но она может понести и более серьезную ответственность - решается вопрос о возбуждении уголовного дела.