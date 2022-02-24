В Петербурге осудили хозяйку Porsche за смерть многодетной матери в ДТП

В Петербурге Пушкинский районный суд вынес приговор в отношении владелицы автомобиля Porsche, которая в марте позапрошлого года в пьяном виде попала в ДТП. В аварии погибла многодетная женщина.

Как сообщает прокуратура Петербурга, ближайшие семь с половиной лет владелица элитной иномарки проведет в колонии. Также она должна выплатить более 5,3 миллиона рублей троим несовершеннолетним детям погибшей женщины и ее ближайшим родственникам.

ДТП произошло в Пушкине. К тому моменту у дамы общий водительский стаж не превышал три месяца. В материалах делах сообщается, что за руль дама села пьяной, машина быстро набрала скорость. При разрешенных 60 километрах в час в городской черте иномарка следовала со скоростью не менее 99 километров в час.

На перекрестке с улицей Оранжерейной автомобиль Porsche протаранил Volkswagen Tiguan, за рулем которого была многодетная мать. Женщина в ДТП получила сильнейшую травму головы. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, но врачи оказались бессильны, пострадавшая скончалась.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на суде владелица Porsche заявила, что ее вины в случившемся нет, а причина ДТП - неисправность автомобиля. Но суд с ее аргументами не согласился. Даму взяли под стражу в зале суда.