В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Северной столице 24 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Как пояснили в администрации города, "желтым" называют второй уровень погодной шкалы, означающий потенциально опасные метеоусловия. Он будет действовать с 12.00 24 февраля до полуночи.

На дорогах ожидается гололедица. Водителей просят по возможности отказаться от передвижения на автомобилях из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также надо быть осторожными - при сильном ветре обходить деревья, потенциально опасные промышленные объекты, рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивыми конструкциями на крыше.

Кроме того, ГУ МЧС региона рекомендует петербуржцам убрать сухие деревья возле дома, вещи с балконов и со дворов, закрыть окна.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook, усиление южного ветра с повышением температуры в Петербург принес очередной североатлантический циклон. Температура воздуха составит +1…+3 градуса, в Ленобласти - от -1 до +4 градусов. К вечеру ожидаются небольшие осадки.

В пятницу в Северной столице также будет ветрено, потепление продолжится, пройдут осадки.