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Рубрика: Происшествия

В Петербурге пациент избил врача неотложки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который в парадной дома на проспекте Солидарности напал на врача.

Петербуржцу вменяют хулиганство с применением насилия, сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, 58-летний мужчина выпил лишнего и ему стало плохо. Родственники вызвали врача. Неотложка приехала вместе с участковым терапевтом. Женщина попыталась оказать помощь пациенту прямо в парадной. Но петербуржец, по невыясненным пока причинам, напал на врача и так ее толкнул, что она ударилась головой об одну из дверей парадной.

О случившемся врач сообщила в полицию, дебошир задержан. Материалы дела сейчас переданы в городское управление СК. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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