В Петербурге пациент избил врача неотложки

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который в парадной дома на проспекте Солидарности напал на врача.

Петербуржцу вменяют хулиганство с применением насилия, сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, 58-летний мужчина выпил лишнего и ему стало плохо. Родственники вызвали врача. Неотложка приехала вместе с участковым терапевтом. Женщина попыталась оказать помощь пациенту прямо в парадной. Но петербуржец, по невыясненным пока причинам, напал на врача и так ее толкнул, что она ударилась головой об одну из дверей парадной.

О случившемся врач сообщила в полицию, дебошир задержан. Материалы дела сейчас переданы в городское управление СК. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.