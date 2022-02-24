Аэропорты Анапы и Краснодара закрыли прием самолетов

Аэропорты Анапы и Краснодара временно не принимают и не отправляют гражданские самолеты - с 04 часов 47 минут 24 февраля до 0.00 25 февраля. Такое решение приняли авиационные власти РФ.

"Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров, - сообщили "РГ" в пресс-службе оператора аэропортов Кубани. - Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений".

В ведомстве отметили, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов будет сообщено дополнительно, а информацию о работе аэропортов и рейсах можно узнать на официальном сайте аэропортов или социальных сетях.

"В настоящее время все рейсы отменены, - добавили в пресс-службе. - По всем вопросам обмена возврата авиабилетов, переноса времени вылета, следует обращаться в авиакомпании".

Тем временем

В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержано только пять рейсов. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов.