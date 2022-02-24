Аэропорты Волгограда и Астрахани возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты Волгограда и Астрахани полностью готовы к приему и выпуску воздушных судов.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе аэропортов, рейсы были задержаны до объявления решения Росавиации. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

Согласно сообщению федерального агентства воздушного транспорта, в связи с ситуацией на Украине до 03:45 мск 02 марта 2022 года временно приостановлена работа аэропортов в 12 городах: Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.