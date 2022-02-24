Аксенов: Безопасности крымчан ничего не угрожает

Глава РК Сергей Аксенов выступил с обращением к крымчанам, в котором поддержал принятое президентом РФ решение о начале специальной военной операции на территории Украины.

- В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур, - заверил Аксенов.

В то же время в соображениях безопасности приняты решения о приостановке работы школ и детских садов на приграничных территориях.

- Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы, - пояснил Аксенов.

С раннего утра жители севера Крыма слышат взрывы на территории соседней Херсонской области Украины. В то же время власти Крыма уверяют: на территории республики не было ни одного взрыва, и все панические настроения на этот счет беспочвенны.

В то же время о работе органов власти и учреждений образования в штатном режиме сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.