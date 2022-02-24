Два российских гражданских судна в Азовском море атаковали ракетами

Грузовые гражданские суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY в акватории Азовского моря подверглись ракетному удару с суши. Как сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю, огонь нанесли Вооруженные силы Украины со стороны города Мариуполя.

- В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение, - говорится в сообщении ведомства.

Экипаж корабля потушил корабль и суда продолжили движение. Силы погрануправления ФСБ направили пограничные сторожевые катера, чтобы эвакуировать раненого члена экипажа и оказать ему помощь.